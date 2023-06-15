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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Dörtyol, Payas ve Erzin ilçelerinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde ruhsatsız 4 tabanca ve 1 av tüfeği, 2 şarjör, 100 fişek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 27 kök Hint keneviri ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güncel Haberler

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