Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
Güncel Haberler
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Dörtyol, Payas ve Erzin ilçelerinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde ruhsatsız 4 tabanca ve 1 av tüfeği, 2 şarjör, 100 fişek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 27 kök Hint keneviri ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel