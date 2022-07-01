Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler

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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA - Cem Genco - Güncel
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya, Defne ve Reyhanlı ilçelerinde uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 12 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde, 38 gram esrar, 53 gram sentetik uyuşturucu, 11 uyuşturucu hap, hassas terazi ile 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Cem Genco - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Hatay Güncel Haberler

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