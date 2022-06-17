Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklandı.

Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında belirlediği 16 adrese baskın yaptı.

Ekipler, şüphelilerin ev ve bahçelerinde 640 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Antakya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title