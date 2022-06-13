Hatay'da uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ve esrar ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ve esrar ele geçirildi

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ve esrar ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde dron destekli uyuşturucu operasyonunda, 734 kök Hint keneviri ve 535 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde dron destekli uyuşturucu operasyonunda, 734 kök Hint keneviri ve 535 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Gökçegöz Mahallesi'nde T.A'nın, evinde ve aynı mahallede bulunan bir arazide Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin adreslere dron destekli gerçekleştirdiği operasyonda, 734 kök Hint keneviri ve 535 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli T.A. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

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