Hatay'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesinde, evinde 26 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde, evinde 26 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen Harbiye Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi.

Adreste 26 kök Hint keneviri bulundu.

Polis ekipleri, evdeki N.A'yı gözaltına aldı.

AA / Salim Taş - Güncel

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