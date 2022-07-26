Hatay'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı Hatay'ın Defne ilçesinde, evinde 26 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Defne ilçesinde, evinde 26 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen Harbiye Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi. Adreste 26 kök Hint keneviri bulundu. Polis ekipleri, evdeki N.A'yı gözaltına aldı. AA / Salim Taş - Güncel Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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