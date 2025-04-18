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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama
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Antakya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tespit ettiği uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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