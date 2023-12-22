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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

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Hatay'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belen ve Dörtyol ilçelerindeki araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Belen ve Dörtyol ilçesindeki iki otomobilde arama yaptı.

Araçlarda, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili, T.Ç, M.K, D.D, R.B, H.U, Y.T. ve M.C.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Dörtyol Belen Hatay Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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