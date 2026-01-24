Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Ekipler, operasyon sırasında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kırıkhan, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 15,84 gram sentetik uyuşturucu, 23 sentetik ecza hapı, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.