Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Ekipler, operasyon sırasında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kırıkhan, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 15,84 gram sentetik uyuşturucu, 23 sentetik ecza hapı, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
Belçika'da yapay zeka şoku: Kral'ın sesi ve yüzüyle büyük vurgun girişimi

Türk futbolseverleri kızdıran kare

Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki

Thiago Almada'dan Galatasaray iddialarına cevap

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

