Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında, iki ilçedeki 6 adrese operasyon düzenledi.
Şüphelilerin adresleri ve bahçelerinde, 425 kök Hint keneviri, 2 bin 635 paket gümrük kaçağı sigara ve 264 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, şüpheliler M.S, Z.B, O.K, M.A, M.E. ve E.Y'yi gözaltına aldı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel