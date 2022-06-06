Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi ile Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi. Evlerde yapılan aramada, 337 uyuşturucu hap, 2 kilo 410 gram esrar, 2,53 gram kokain, 8 kök Hint keneviri, 1,12 sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A, S.Ç, Ö.Ö, H.İ, Z.U. ve H.K. emniyete götürüldü. AA / Burak Milli - Güncel Güncel Haberler

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