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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Çaylı Mahallesi'ndeki bir ev ve müştemilatta arama yaptı.

Aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, hassas terazi, 2 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 215 lira, 15 çeyrek ve 8 yarım altın ele geçirildi.

İkamet sahipleri H.A. ve İ.A. ile olayla bağlantısı bulunan M.O.T, H.A, Y.K, Y.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Hatay Güncel Haberler

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