Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 25 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında M.Ç, C.A, G.S, Ö.A. ve S.E. bulunuyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında M.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 25 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram esrar ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.

M.Ç. ile uyuşturucuyla bağlantısı bulunan C.A, G.S, Ö.A. ve S.E. gözaltına alındı.