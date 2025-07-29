Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

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Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yapılan operasyonlarda toplamda 1 kilo 858 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki yastığa gizlenmiş 1 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun ilçesinde de incelenen yolcu otobüsünde 408 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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