Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yapılan operasyonlarda toplamda 1 kilo 858 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki yastığa gizlenmiş 1 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun ilçesinde de incelenen yolcu otobüsünde 408 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel