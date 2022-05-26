Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Defne, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 669 kök Hint keneviri, 920 gram esrar, 126 gram sentetik uyuşturucu ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Dörtyol, Hatay, Güncel, Haberler

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