Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 9 fişek, 6,5 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler C.M, H.Ş, E.T. ve Y.Y. gözaltına alındı.