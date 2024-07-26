Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 37 Kişi Gözaltına Alındı
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 37 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, 1344 kök Hint keneviri, 755 paket kaçak sigara, 199 gram kubar esrar, 37 gram sentetik uyuşturucu ve 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Hatay'da, 19-25 Temmuz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 37 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 19-25 tarihleri arasında il genelinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 1344 kök Hint keneviri, 755 paket kaçak sigara, 199 gram kubar esrar, 37 gram sentetik uyuşturucu ve 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Çalışmalarda 37 şüpheli gözaltına alındı.