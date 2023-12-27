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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 40 kilogram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan N.Y.K, M.H.B. ve S.B. tutuklandı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Dörtyol ilçesindeki bir adreste arama yaptı.

Adreste 40 kilogram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi, N.Y.K, M.H.B. ve S.B. gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüpheliler, buradan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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