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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Aktepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve bulundurduğu tespit edilen şüphelilerin araçlarına operasyon düzenledi.

Operasyonda H.Ş, V.Ş. ve H.Ş. yakalandı. Ekipler narkotik arama köpeği "Öğle" ile araçta yaptığı aramada 207 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Jandarma Hatay Güncel Haberler

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