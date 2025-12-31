Haberler

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Dörtyol ilçesinde emniyet ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler M.V.Y. ile B.Y'nin iş yeri ve araçlarında arama yaptı.

İncelemede bir miktar uyuşturucu ele geçiren ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.V.Y. ve B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
500

