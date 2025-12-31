Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler M.V.Y. ile B.Y'nin iş yeri ve araçlarında arama yaptı.

İncelemede bir miktar uyuşturucu ele geçiren ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.V.Y. ve B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.