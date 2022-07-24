Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Altınçay Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Adreste, 12 bin 320 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Zanlılar M.F.Ç. ve İ.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Salim Taş - Güncel