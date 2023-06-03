Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 14 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.D. ile M.P'nin Denizciler Mahallesi'ndeki ev ve otomobilinde arama yaptı.

Narkotik köpeğin de katılımıyla ev ve araçta arama yapan ekipler, 14 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüpheliler G.D. ve M.P. gözaltına alındı.