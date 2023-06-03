Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 14 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 14 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.D. ile M.P'nin Denizciler Mahallesi'ndeki ev ve otomobilinde arama yaptı.

Narkotik köpeğin de katılımıyla ev ve araçta arama yapan ekipler, 14 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüpheliler G.D. ve M.P. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title