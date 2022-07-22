Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Cem Genco - Güncel
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iki ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 1 tüfek, 1 tabanca, 1 kilo 200 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu, bin 527 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheliler Y.K. ve K.A. gözaltına alındı.

AA / Cem Genco - Güncel

Yayladağı Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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