Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Akevler Mahallesi'nde A.Ç. ve V.Ç'nin ev ile iş yerlerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine arama yaptı.

Ekipler, zanlıların adreslerine düzenledikleri operasyonda 12 kök Hint keneviri, 4 kilo 200 gram kurutulmaya bırakılmış esrar, 110 uyuşturucu hap, 1,95 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirdi.

Şüpheliler A.Ç. ve V.Ç. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

Münir Karaloğlu Antakya Hatay Güncel Haberler

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