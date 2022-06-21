Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Odabaşı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 11,37 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız 2 av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan H.H. ve M.E.M. emniyete götürüldü.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güncel Haberler

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