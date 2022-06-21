Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Odabaşı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 11,37 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız 2 av tüfeği bulundu.
Gözaltına alınan H.H. ve M.E.M. emniyete götürüldü.
AA / Salim Taş - Güncel