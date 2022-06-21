Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Hatay'ın Antakya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Antakya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Odabaşı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 11,37 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız 2 av tüfeği bulundu. Gözaltına alınan H.H. ve M.E.M. emniyete götürüldü. AA / Salim Taş - Güncel Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güncel Haberler

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