Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Meydan Mahallesi'nde İ.C. ve Ş.C'nin evlerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 49 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 125 gram kenevir ele geçirildi.
Şüpheliler İ.C. ve Ş.C. gözaltına alındı.
AA / Salim Taş - Güncel