Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA - Burak Milli - Güncel
Hatay'ı İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ı İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros ve Dumlupınar mahallelerinde uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Evlerde 713 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi S.Y. ile H.Y, emniyete götürüldü.
AA / Burak Milli - Güncel