Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Burak Milli - Güncel
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ı İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ı İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros ve Dumlupınar mahallelerinde uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Evlerde 713 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi S.Y. ile H.Y, emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Güncel

İskenderun, Uyuşturucu, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haberler

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