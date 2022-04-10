Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA - Cem Genco - Güncel
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma kapsamında Yeni Mahalle'de A.A. ve M.E'yi şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında, 701 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Cem Genco - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hatay, Güncel, Haberler

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