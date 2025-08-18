Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 19 Tutuklama

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 19 Tutuklama
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlıdan 19'u tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi.

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 zanlıdan 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Temmuz-15 Ağustos'ta kent genelindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 1 kilo 366 gram sentetik uyuşturucu, 10 bin 396 uyuşturucu hap, 43 sentetik ecza hapı, 16 kenevir bitkisi, ruhsatsız 3 tabanca ve 7 tüfek ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
