Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 19 Tutuklama

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 zanlıdan 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Temmuz-15 Ağustos'ta kent genelindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 1 kilo 366 gram sentetik uyuşturucu, 10 bin 396 uyuşturucu hap, 43 sentetik ecza hapı, 16 kenevir bitkisi, ruhsatsız 3 tabanca ve 7 tüfek ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.