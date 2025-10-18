Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen maddeler arasında 159 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram esrar bulunuyor. Gözaltındaki şüphelilerden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 159 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram esrar ele geçirildi, N.G, A.T. ve H.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.