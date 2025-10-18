Haberler

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Güncelleme:
İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen maddeler arasında 159 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram esrar bulunuyor. Gözaltındaki şüphelilerden biri tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 159 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram esrar ele geçirildi, N.G, A.T. ve H.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
title
