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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonuna 2 Gözaltı

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Hatay'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda 14 bin 400 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

HATAY'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda 14 bin 400 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler G.D. ile M.P. isimli şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin İskenderun Denizciler Mahallesi'nde bulunan ikametinde ve aracında narkotik köpeklerle yapılan aramada; 14 bin 400 adet extacy hap ele geçirildi. G.D. ve M.P. yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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