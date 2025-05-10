Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan üst aramalarında 61,35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler H.B. ve M.A.B. tutuklandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde üst aramalarında 61,35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri H.B. ve M.A.B'yı durdurdu.
Üst aramalarında 61,35 sentetik uyuşturucu ele geçiren şüpheliler, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. ve M.A.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel