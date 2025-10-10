Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 78 Gözaltı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 78 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 78 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 78 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, 90 uyuşturucu hap, 177 gram esrar, 308 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 42 kartuş, hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel