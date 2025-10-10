Haberler

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 78 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 78 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 78 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 78 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 90 uyuşturucu hap, 177 gram esrar, 308 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 42 kartuş, hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarların performans beklediği Talisca bakın nelerle uğraşıyor

Taraftar kahrolmuş kimin umurunda
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.