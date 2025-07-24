Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında
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İskenderun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Narkotik dedektör köpeği ile gerçekleştirilen aramada sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Moderevler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen ikamete operasyon düzenledi.

Adreste narkotik dedektör köpeği yardımıyla yaptığı aramada 133 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar ve 99 sentetik hap ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler H.D, R.E, E.B, İ.G, H.D, A.S. ve Y.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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