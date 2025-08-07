Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalanırken, operasyonda 2 kilo 85 gram esrar ve 333 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mızraklı Mahallesi'ndeki 5 adrese operasyon düzenledi.
Söz konusu mahalledeki ev ve seralardaki incelemede 2 kilo 85 gram esrar ile 333 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel