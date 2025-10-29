Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 5.5 Milyon TL Değerinde Kokain Ele Geçirildi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, polisin uyuşturucu operasyonunda 5 milyon 500 bin TL değerinde 1 kilo 100 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan A.Ç. ve N.B.O. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu kapsamında bir otomobili durdurdu. Aranan araçta paketlerin içinde 5 milyon 500 bin TL değerinde 1 kilo 100 gram kokain ele geçirildi; A.Ç. ve N.B.O. gözaltına alındı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.