Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 32.88 Gram Metamfetamin ve 25,44 Gram Eroin Ele Geçirildi

Hatay'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 32.88 gram metamfetamin ve 25,44 gram eroin ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Hatay'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 32.88 gram metamfetamin ve 25,44 gram eroin ele geçilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen C.Ş'in Bayır Mahallesi'nde bulunan ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda ev sahibi C.Ş. ile İ.D., A.E., K.T., K.İ. ve A.Y. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 32.88 gram metamfetamin, 25,44 gram eroin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - HATAY