Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 286 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilinde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Apaydın Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 286 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler araç sürücüsü A.H'yi gözaltına aldı.