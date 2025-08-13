Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 286 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antakya'da bir otomobilde yapılan aramada, 286 gram sentetik uyuşturucu bulunduran sürücü gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilinde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Apaydın Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 286 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler araç sürücüsü A.H'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
