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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, şüpheli bir araçta yapılan aramada 49,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 2 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 49,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.

İncelemede 49,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, araçtaki A.A. ve B.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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