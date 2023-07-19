Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Hatay'ın Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, esrar, ruhsatsız tabanca ve terazi ele geçirildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma kapsamında Hacıahmetli Mahallesi'nde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Ekipler operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerin bulunduğu adreslerdeki aramalarda, 15 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title