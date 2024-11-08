Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, fiziki takip sonrası durdurulan şüpheliden 3 gram sentetik uyuşturucu ve bir evde 77 gram uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özerli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda fiziki takipli sokak çalışmaları sonucunda durdurulan U.U.Y'nin üst aramasında 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Çalışmalarda polis, M.A.T'nin evine düzenlediği operasyonda da 77 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu hap buldu.
M.A.T. gözaltına alındı.