Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun'un Muradiye Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun'un Muradiye Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon çerçevesinde S.Ş.'ye ait evde yapılan aramada, 2 gram takoz esrar, 19 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 25 adet fişek bulunurken, Ö.A.'nın yapılan üst aramasında ise 1 adet payp ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title