HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI

HATAY'da polis ekiplerince, Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yapılan operasyonda çok sayıda captagon, kubar esrar, ectasy ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 400 TL ele geçirildi.

HATAY'da polis ekiplerince, Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yapılan operasyonda çok sayıda captagon, kubar esrar, ectasy ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 400 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Antakya ilçesine bağlı Akasya Mahallesi'nde bulunan eve yapılan operasyonda, 2 bin 15 adet captagon, kubar esrar ve uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 400 TL para ele geçirildi. Öte yandan, Reyhanlı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesindeki bir eve de operasyon yapan ekipler, 2 kilo 710 gram kubar esrar, 26 adet ectasy, 1 adet hassas terazi ve 1 adet öğütücü ele geçirdi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, S.D. ile H.Ş. gözaltına alındı. (DHA)