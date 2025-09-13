Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı
Hatay'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonlarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında 11-12 Eylül'de kent genelindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 696,43 gram esrar, 39,46 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve 1 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.