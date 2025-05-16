Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde 11 kilo 226 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yolçatı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Ekipler, araçta 11 kilo 226 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi, araçtaki Ş.K, A.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri hakkında ise adli işlem yapıldı.