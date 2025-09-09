Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Hatay'ın Payas ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Payas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İskenderun ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.P'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel