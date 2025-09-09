Haberler

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Payas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İskenderun ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.P'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu

Ünlü AVM'de skandal olay! Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi

26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.