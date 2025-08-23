Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Hatay'ın Payas ilçesinde jandarma, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında düzenlediği operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, şüphelinin evinin bahçesi ve yayla evinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine arama yaptı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile bir av tüfeği ele geçirdi.
Hatay'ın Payas ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İstiklal ve Sincan mahallelerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli İ.Y'nin evinin bahçesinde ve yayla evinde narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.
Aramalarda, 5 kök Hint keneviri, 15 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.Y'nin jandarmadaki işlemler sürüyor.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel