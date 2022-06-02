Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Antakya ve Kırıkhan ilçesinde iki eve operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada saksılara ekilmiş 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheliler A.A. ve B.S. gözaltına alındı.