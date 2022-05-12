Hatay'da uyuşturucu operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında H.Y.Ç, H.T. ve M.T.'nin Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü civarında uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin Zülüflühan Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenleyen ekipler 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 1 kilo 601 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 162 fişek ve 5 hassas terazi ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. ve M.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.