Hatay'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 16 Bin 744 Hap Ele Geçirildi

Hatay'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 16 Bin 744 Hap Ele Geçirildi
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İskenderun ilçesinde, yeşil reçeteye tabi 16 bin 744 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı. Ekipler, yurt dışından uyuşturucu hap taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yeşil reçeteye tabi 16 bin 744 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından Hatay'a uyuşturucu hap taşındığı ihbarı üzerine B.B'nin kullandığı otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Ekiplerin narkotik dedektör köpeğiyle yaptığı aramada, otomobilin bagajında yeşil reçeteye tabi 16 bin 744 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü B.B. ve yanındaki Ü.B, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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