Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapılan üst aramasında uyuşturucu bulunan bir zanlı tutuklandı. Zanlının üzerinde 29 gram sentetik uyuşturucu ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karahüseyinli Mahallesi'nde şüphe üzerine M.Y'yi durdurdu.
Üst aramasında 29 gram sentetik uyuşturucu ve 11 uyuşturucu hap bulunan zanlı, gözaltına alındı.
M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.